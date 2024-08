Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπρούνο Φερνάντες θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Γιουνάιτεντ ως το καλοκαίρι του 2027!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Φερνάντες για την επέκταση του συμβολαίου του συνεργασίας τους!

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η νέα συμφωνία θα ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2027 συν το δικαίωμα επιλογής για μία περαιτέρω σεζόν.

Οι απολαβές του προσδιορίζονται στο ανώτατο κλιμάκιο χωρίς να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες.

Όλα είναι έτοιμα και οι υποφραφές αναμένονται πριν το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου.

