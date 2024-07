Ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, κλήθηκε να μιλήσει για το σημαντικό ζήτημα με τον Έντσο Φερνάντες και τόνισε πως η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει στο στρατόπεδο των «μπλε».

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του ρατσιστικού συνθήματος που τραγούδησαν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του Copa America. Ο Έντσο Φερνάντες ήταν αυτός που εμφανίστηκε να τραγουδά ρατσιστικά συνθήματα κατά των Γάλλων διεθνών στο πλαίσιο των πανηγυρισμών της κατάκτησης του Copa America μαζί με τους συμπαίκτες του, με τον Γουέσλεϊ Φοφανά της Τσέλσι να τοποθετείται δημοσίως για το ζήτημα.

Θέση πάνω στο ζήτημα αυτό κλήθηκε να πάρει και ο νέος τεχνικός της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός προπονητής τόνισε πως η κατάσταση έχει ήδη ξεκαθαρίσει, καθώς ο ίδιος έχει επικοινωνήσει τόσο με τον Φερνάντες όσο και με τους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι που τα... πήραν με τον συμπαίκτη τους.

«Δεν θα έχουμε κανένα θέμα ανάμεσα στον Έντσο και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Δεν είχε κακό σκοπό. Μίλησα με τον Έντσο και τους υπόλοιπους και η κατάσταση έχει ξεκαθαριστεί. Ο ίδιος απολογήθηκε, η Τσέλσι έβγαλε επίσημη ανακοίνωση. Δεν υπάρχουν κακά παιδιά στην ομάδα», δήλωσε ο Μαρέρσκα.

🚨 Chelsea coach, Enzo Maresca on Enzo Fernández situation:



"He apologised, and the club also gave a statement. The situation is clear."



"In the end, they're all human beings. I don’t think there's any bad intention... It can happen..."



