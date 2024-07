Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά συνθήματα των Αργεντινών διεθνών κατά των Γάλλων «ομόλογών» τους, στη διάρκεια των πανηγυρισμών τους για την κατάκτηση του Copa America.

Με κατάθεση ψυχής στο γήπεδο, οι παίκτες της Αργεντινής έκαναν το back to back και κατέκτησαν το Copa America, επικρατώντας της Κολομβίας στον τελικό. Προχώρησαν ωστόσο σε... φάουλ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους. Όπως φάνηκε σε ζωντανή μετάδοση που έκανε ο Έντσο Φερνάντες στα social media, οι διεθνείς της Αλμπισελέστε τραγούδησαν ρατσιστικά και ξενοφοβικά συνθήματα μέσα στο πούλμαν της ομάδας με στόχο τους Γάλλους «ομόλογούς» τους και την καταγωγή τους.

Υπενθυμίζουμε πως η κατάσταση ανάμεσα στην ποδοσφαιρική Αργεντινή και την ποδοσφαιρική Γαλλία παραμένει τεταμένη μετά τη «Μάχη του Λουζαΐλ», όπως βαφτίστηκε ο συγκλονιστικός τελικός του Μουντιάλ 2022, τον οποίο νίκησε η ομάδα του Σκαλόνι.

Argentina's Copa America winners were filmed singing a racist chant. Its xenophobic lyrics partly mock the French national team.



"They play for France,

but they are from Angola.

His mother is Nigerian,

his father Cameroonian,

but on the passport: French"pic.twitter.com/0vfQcaPPRT