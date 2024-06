Στο νοσοκομείο και σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται σε ηλικία 68 ετών ένας εκ των θρύλων της Λίβερπουλ, Άλαν Χάνσεν.

Την ανάσα της κρατά η κόκκινη μεριά του Μέρσισαϊντ. Όπως έκανε γνωστό η Λίβερπουλ, ο θρυλικός Άλαν Χάνσεν εισήχθη ως βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αγωνία για την υγεία του 68χρονου κορυφώνεται.

Ο Σκωτσέζος υπήρξε μια από τις εμβληματικές μορφές στην ιστορία των Ρεντς, τους οποίους υπηρέτησε στο κέντρο της άμυνας για 14 ολόκληρα χρόνια (1977-1991). Με τη Λίβερπουλ πανηγύρισε κάθε πιθανό τρόπαιο, κατακτώντας μαζί της συνολικά 24 τίτλους.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC are with our legendary former captain Alan Hansen, who is currently seriously ill in hospital.