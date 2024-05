Νέος προπονητής της Τσέλσι θα πρέπει να θεωρείται ο Έντσο Μαρέσκα, καθώς οι «μπλε» τα βρήκαν σε όλα τόσο με τον Ιταλό όσο και με τη Λέστερ.

Εποχή Έντσο Μαρέσκα στην Τσέλσι. Λίγες ημέρες μετά το τέλος του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, οι «μπλε» φαίνεται πως βρήκαν τον διάδοχο του Αργεντινού τεχνικού. Ο Μαρέσκα θα είναι ο νέος προπονητής των Λονδρέζων, με τον Ιταλό να τα έχει βρει σε όλα με τους «μπλε».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Τσέλσι ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Μαρέσκα για πενταετές συμβόλαιο έως το 2029, με οψιόν επέκτασης έως το 2030. Ο Ιταλός τεχνικός δέχτηκε από την πρώτη στιγμή την πρόταση της Τσέλσι η οποία φέρεται να έχει βρει τη «χρυσή τομή» και με τη Λέστερ.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η Τσέλσι θα πληρώσει τη ρήτρα του Μαρέσκα η οποία κυμαίνεται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιταλός τεχνικός έκανε εξαιρετική δουλειά με τη Λέστερ, κερδίζοντας την άνοδο στην Premier League.

🚨🔵 Chelsea have agreed to appoint Enzo Maresca as new head coach, here we go!



❗️ Understand the agreement is now done on contract valid until June 2029, five year deal.



It will also include an option to extend until June 2030.#CFC, set to pay compensation fee to Leicester. pic.twitter.com/o8CsGF9Jcx