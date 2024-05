Σύμφωνα με τον Guardian ο Τόμας Τούχελ είναι το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εάν απολυθεί ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Η «κλέψύδρα» αδειάζει για τον Έρικ Τεν Χαγκ. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Ολλανδός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ασχέτως της κατάληξης του τελικού του FA Cup με τη Μάντσεστερ Σίτι (25/5). Σύμφωνα με τον Guardian υπάρχει και φαβορί για την επόμενη ημέρα της ομάδας και αυτός είναι ο Τόμας Τούχελ.

Όπως είναι γνωστό εδώ και μήνες ο Γερμανός τεχνικός είχε ως πρώτη του επιλογή τους Κόκκινους Διαβόλους και φαίνεται πως οι δυο πλευρές είναι κοντά. Θυμίζουμε πως ρεποράζ των προηγούμενων ημερών παρουσίαζαν τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ως πρώτο στόχο του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Από εκεί και πέρα στη «shortlist» της Γιουνάιτεντ βρίσκονται οι Κιέραν ΜακΚένα της Ίπσουιτς, Τόμας Φρανκ της Μπρέντφορντ και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιο του με την Τσέλσι.

