Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόκειται να καταθέσει πρόταση ύψους 83 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον 21χρονο Τζάραν Μπράνθγουεϊτ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «MailSport».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βγει στην αγορά για κεντρικό αμυντικό και ο Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ της Έβερτον είναι ο επόμενος μεταγραφικός στόχος της σύμφωνα με δημοσίευμα του «MailSport».

Η Γιουνάιτεντ του Τεν Χαγκ, μάλιστα, ετοιμάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για τον 21χρονο Άγγλο, με πρόταση ύψους 83 εκατ. ευρώ!

Ο Μπράνθγουεϊτ πραγματοποιεί εξαιρετικές παρουσίες στη Premier League με τη φανέλα της Έβερτον και μετρά 35 παρουσίες στο πρωτάθλημα σκοράροντας 3 γκολ.

Ο 21χρονος παραλίγο να βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024 αλλά τελευταία στιγμή βρέθηκε εκτός πλάνου από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ο οποίος δεν τον συμπεριέλαβε στην τελική αποστολή.

Ο Μπράνθγουεϊτ αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης για ενίσχυση της άμυνας με τους Κόκκινους Διάβολους να βρίσκονται σε αναζήτηση στόπερ μετά και την αποχώρηση του Ραφαέλ Βαράν.

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί θα είναι η έκτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου μετά από τους Πογκμπά (105 εκατ.ευρώ), Άντονι (95εκατ. ευρώ), Μαγκουάιρ(87 εκατ.ευρώ), Σάντσο (85 εκατ.ευρώ) και Λουκάκου (84,7εκατ.ευρώ).

Man United set to submit bid for Everton star Jarrad Branthwaite as club expect tough negotiation after Toffees slapped £70m price tag on the defender... with Matthijs de Ligt and Jean-Clair Todibo also of interest https://t.co/n2Jj0h8qM1