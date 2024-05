Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρζιο ο Έρικ Τεν Χαγκ θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν και ήδη υπάρχουν τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες.

Μπορεί ο Έρικ Τεν Χαγκ με δηλώσεις του να εμφανίστηκε «ήσυχος» για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως φαίνεται πως δεν θα έπρεπε να είναι... Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρζιο η αποχώρηση του Ολλανδού θεωρείται «τελειωμένη» υπόθεση.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν μπροστά τους τον τελικό του FA Cup κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (25/5) και ανεξαρτήτως της έκβασης του ο 54χρονος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν. Θυμίζουμε πως αν οι πρωταθλητές της Premier League κάνουν νταμπλ τότε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

🚨 BREAKING: Erik ten Hag is set to leave Manchester United this summer.



Kieran McKenna, Mauricio Pochettino and Roberto De Zerbi are the leading candidates to replace him!



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/pmLrxWIgGX