Την επιστροφή του στην Premier League για χάρη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως επιθυμεί ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος πάντως διατηρεί στις επιλογές του και τη Μπαρτσελόνα.

Το κεφάλαιο Μπάγερν Μονάχου πρόκειται να κλείσει για τον Τόμας Τούχελ στο τέλος της σεζόν, με τον Γερμανό τεχνικό πάντως να παραμένει ιδιαίτερα περιζήτητος στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Αρκετές ομάδες τον έχουν σημειωμένο στην ατζέντα τους ενόψει του καλοκαιριού, αλλά ο ίδιος φαίνεται πως έχει ήδη μια ξεκάθαρη επιλογή στο μυαλό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Sky Sports Germany», ο Τούχελ ενδιαφέρεται για την επιστροφή του στην Premier League με ιδανικό προορισμό τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μιας και θεωρεί πως στην Αγγλία έχει αφήσει ανολοκλήρωτες υποθέσεις.

Παρόλα αυτά εκείνη που τον παρακινεί περισσότερο δεν είναι η πρώην ομάδα του, Τσέλσι, αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δεν αποκλείεται να βρίσκεται εκ νέου σε αναζήτηση προπονητή το προσεχές καλοκαίρι.

Την ίδια στιγμή βέβαια ο Τούχελ δεν ξεχνάει και την προοπτική της Μπαρτσελόνα, με τους Μπλαουγκράνα να τον έχουν συμπεριλάβει στη λίστα με τα υποψήφια ονόματα που μπορούν να διαδεχτούν τον Τσάβι στο φινάλε της σεζόν.

Μένει να φανεί βέβαια αν το ίδιο θα ισχύσει και για τους Κόκκινους Διάβολους, μιας και προς το παρόν όλα δείχνουν πως ο Έρικ Τεν Χαγκ θα συνεχίσει στο τιμόνι και την επόμενη σεζόν.

