Σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του «Foot Mercato» ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ είναι ο εκλεκτός του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για τη διαδοχή του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δυσοίωνο μοιάζει το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως προκύπτει ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ δεν σκοπεύει να απολύσει τον Ολλανδό τεχνικό πριν τον τελικό του FA Cup, με τη Μάντσεστερ Σίτι, παρά τις πιέσεις που υπάρχουν για την άμεση απομάκρυνση του, όμως το καλοκαίρι δείχνει δύσκολο να συνεχιστεί η συνεργασία τους. Μάλιστα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θεωρούν «τελειωμένη» την υπόθεση.

Ο δημοσιογράφος του «Foot Mercato», Σάντι Αούνα, πήγε το θέμα ένα βήμα παραπάνω, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του υπάρχει ήδη «εκλεκτός» διάδοχος για τον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων. Ο λόγος για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ!

🚨EXCL: 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PL |



🆕️ Man Utd make Gareth Southgate top target as new head coach



➡️ Not agreed yet but situation expected to develop soon



🗓 Ideally, MU would like to conclude a deal in the comings week to announce him after the EURO



❗️MU bosses are convinced that… pic.twitter.com/zGewWlww3e