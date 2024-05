Η Νότιγχαμ Φόρεστ κράτησε τους Μπολί και Αϊνά

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την παραμονή των Γουίλι Μπολί και Όλα Αϊνά στην ομάδα και για τη νέα σεζόν.

Μετά τις τρεις αποχωρήσεις που ανακοίνωσε χθες, η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε στην γνωστοποίηση και δύο ανανεώσεων συμβολαιών με παίκτες της ομάδας που έμεναν ελεύθεροι το καλοκαίρι. Ο λόγος για τους Όλα Αϊνά και Γουίλι Μπολί. Στην περίπτωση του πρώτου ενεργοποιήθηκε το +1 που υπήρχε στο συμβόλαιό του ενώ στου δεύτερου υπήρξε η υπογραφή νέου συμβολαίου για έναν χρόνο με οψιόν για ακόμη ένα.

Ο 27χρονος Νιγηριανός δεξιός μπακ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Τορίνο πραγματοποιώντας 22 συμμετοχές και σκοράροντας ένα γκολ και μία ασίστ σε 1.701 λεπτά ενώ ήταν μέλος και της ομάδας της Νιγηρίας που έφτασε στο τελικό του φετινού Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

We are pleased to confirm we have activated a one-year extension in Ola Aina’s contract 🤝

Ο 33χρονος Ιβοριανός στόπερ από την άλλη βρίσκεται στην Νότιγχαμ Φόρεστ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και αποκτήθηκε αντί 2,6 εκατ. ευρώ από την Γουλβς. Φέτος πραγματοποίησε με τα «tricky trees» 21 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε 1.533 λεπτά. Μάλιστα, κατέκτησε και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έγινε φέτος με την Ακτή Ελεφαντοστού.

We are pleased to confirm Willy Boly has signed a new contract with the club ✍️