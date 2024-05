Αποχώρησαν τρεις ως ελεύθεροι από την Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν ενεργοποιείται η οψιόν πέντε δανεικών

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε πως αποχώρησαν οι Φελίπε, Κουγιατέ και Χένεσεϊ ενώ ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως δεν θα ενεργοποιηθούν οι οψιόν πέντε ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε γνωστό ότι οι Φελίπε, Κουγιατέ και Χένεσεϊ, τον οποίο τα συμβόλαια ολοκληρώνονται το φετινό καλοκαίρι , θα αποτελέσουν παρελθόν από την αγγλική ομάδα. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήρθε στην ομάδα τον Γενάρη του 2023 και πραγματοποίησε 25 συμμετοχές με την φανέλα της δίνοντας δύο ασίστ, ο Σενεγαλέζος αμυντικός μέσος το καλοκαίρι του 2022 φτάνοντας τις 36 συμμετοχές και σκοράροντας κι ένα γκολ, όπως και ο Ουαλός κίπερ, ο οποίος φόρεσε την φανέλα της για εννέα παιχνίδια.

Nottingham Forest can confirm that Felipe, Cheikhou Kouyaté and Wayne Hennessey will depart the club upon the expiration of their contracts this summer.



Thank you to each player and all the best for the future ❤️