Κοριό εντόπισαν οι άνθρωποι της Γουέστ Χαμ στο στρατόπεδο της ομάδας λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη του ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Premier League. Υποβάλλονται σε εξετάσεις οι ποδοσφαιριστές του Μόγιες.

Ένας ακόμα πονοκέφαλος για τον Μικέλ Αρτέτα. Και ας μην έχει να κάνει άμεσα με την Άρσεναλ αλλά έμμεσα. Λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Γουέστ Χαμ τα «σφυριά» εντόπισαν κοριό στο στρατόπεδο της ομάδας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από το Νησί, οι άνθρωποι της Γουέστ Χαμ εντόπισαν τον κοριό το μεσημέρι της Κυριακής με αποτέλεσμα όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ντέιβιντ Μόγιες να υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε εξετάσεις.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που πέρα από τη Γουέστ Χαμ «πληγώνει» και την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» θέλουν στραβοπάτημα της Σίτι και παράλληλα δική τους νίκη απέναντι στην Έβερτον προκειμένου να κατακτήσουν εκείνοι το πρωτάθλημα αυτό.

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά με τις εξετάσεις τότε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την παρουσία των ποδοσφαιριστών της Γουέστ Χαμ.

West Ham have a bug going around the camp leading to a few late checks ahead of the big game.



