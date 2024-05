Ο Κλοπ ανακοίνωσε ότι άνοιξε Instagram: «Δεν είμαι άνθρωπος των social media όμως θέλω να μείνω σε επαφή μαζί σας» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοίνωσε στους υποστηρικτές της Λίβερπουλ ότι θέλει να μείνει σε επικοινωνία μαζί τους, κι έτσι άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης προετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Λίβερπουλ. Λίγο πριν από το τελευταίο του ματς στον πάγκο των Reds, ο Γερμανός τεχνικός μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο «παίζουν» σκηνές από τη θητεία του στο «Άνφιλντ», ανακοίνωσε πως θέλει να μείνει σε επαφή με τον κόσμο της ομάδας και έτσι άνοιξε προφίλ στο Instagram.

«Αγαπητοί Λιβερπούλνιανς, φτάνουμε κοντά στο τέλος. Στις 8 Οκτωβρίου του 2015 συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Θα το αποκαλούσα ερωτική σχέση. Από την πρώτη μέρα ήταν μία καταπληκτική περίοδος. Το απόλαυσα πάρα πολύ και θέλω να σας ευχαριστήσω για την στήριξη αυτά τα χρόνια. Για όλη τη δύναμη που μας δώσατε. Σκεφτόμουν πάντα πως είναι σαν να γράφουμε ιστορία μαζί και έτσι το νιώθω σήμερα. Ένα καλό βιβλίο. Και εάν το διαβάσουμε στο μέλλον, θα έχουμε χαμόγελο στο πρόσωπό μας. Το να αφήνεις ένα τέτοιο μέρος είναι δύσκολο. Θέλω να μείνω σε επικοινωνία μαζί σας και αν και δεν τα πάω καλά με τα social media, ο κόσμος μου είπε ότι θα βοηθήσουν. Πάμε, λοιπόν, τα λέμε!»

Εδώ το βίντεο:

