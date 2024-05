Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, ο ατζέντης του Τόμας Τούχελ, που θα αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου, βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε στην συνέντευξη Τύπου πριν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς κόντρα στην Χόφενχαϊμ πως θα φύγει από την βαυαρική ομάδα μετά το φινάλε της φετινής σεζόν.

Όμως φαίνεται πως ο Γερμανός τεχνικός, που αρχικά φάνηκε πως υπήρχαν πιθανότητες για να παραμείνει στην Μπάγερν, όμως τελικά η υπόθεση αυτή δεν προχώρησε, έχει ήδη κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις για το μέλλον του σύμφωνα με τον Κρίστιαν Φαλκ της «Bild».

Ο Γερμανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αποκάλυψε πως ο Τούχελ αρνήθηκε την πρόταση της ομάδας του Μονάχου, επειδή θέλει να επιστρέψει στην Premier League και μάλιστα φαίνεται πως ήδη ο ατζέντης του βρίσκεται σε επικοινωνία με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του πελάτη του.

