O Έντερσον τραυματίστηκε στο μάτι στην αναμέτρηση με την Τότεναμ και θα χάσει τα δυο τελευταία ματς της Μάντσεστερ Σίτι για την τρέχουσα σεζόν.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Έντερσον δυο εβδομάδες νωρίτερα. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας τραυματίστηκε στο μάτι του στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Τότεναμ σε σύγκρουση με τον Ρομέρο και όπως έγινε γνωστό δεν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος στα δυο τελευταία παιχνίδια της σεζόν.

Οι Πολίτες την ερχόμενη Κυριακή (19/5) θα υποδεχτούν τη Γουέστ Χαμ για την τελευταία αγωνιστική της Premier League και θέλουν νίκη για να πάρουν το τέταρτο διαδοχικό πρωτάθλημα, ασχέτως του αποτελέσματος της Άρσεναλ. Τελευταία ματς της σεζόν είναι στις 25 Μαΐου, όπου η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Wembley».

Αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα πορευθεί και στα δυο κρίσιμα ματς, με τον δεύτερο τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα. Ο Έντερσον ολοκληρώνει τη σεζόν με 43 εμφανίσεις και 16 clean sheet, ενώ ο Γερμανός κίπερ μέχρι στιγμής μετράει 18 συμμετοχές και έχει κρατήσει οκτώ φορές ανέπαφη την εστία του,

