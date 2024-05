Ακόμα πέντε επιπλέον εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία της η Τσέλσι από την πώληση του Εντέν Αζάρ στη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω ενός συγκεκριμένου όρου στη συμφωνία τον δύο ομάδων.

Τι και αν ο Εντέν Αζάρ έχει αποσυρθεί επισήμως εδώ και σχεδόν επτά μήνες. Η Τσέλσι εξακολουθεί να κερδίζει από τον Βέλγο και από την παραχώρηση του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2019.

Μια πώληση που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τα μπόνους ωστόσο το ποσό φτάνει σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα, καθώς συνολικά η Τσέλσι έχει ήδη βάλει στα ταμεία της πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ.

Για τη Ρεάλ η μεταγραφή αυτή δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι «Μερένγκες», με αποτέλεσμα η Βασίλισσα να λύνει το συμβόλαιο του Βέλγου σταρ το περασμένο καλοκαίρι. Η Ρεάλ ωστόσο είναι υποχρεωμένη να δώσει στην Τσέλσι επιπλέον πέντε εκατομμύρια λίρες, λόγω ενός συγκεκριμένου όρου που είχαν συμφωνήσει οι δύο ομάδες το καλοκαίρι του 2019.

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο όρο, για κάθε παρουσία της Ρεάλ σε τελικό Champions League από το 2019 έως και το 2024 (η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του Αζάρ) η Βασίλισσα πρέπει να δώσει στην Τσέλσι πέντε επιπλέον εκατομμύρια λίρες.

Παρότι ο Βέλγος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Οκτώβρη του 2023, το συμβόλαιο του με τη Βασίλισσα είχε διάρκεια μέχρι και το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Έτσι η Τσέλσι θα λάβει από τη Ρεάλ πέντε ακόμα εκατομμύρια, έχοντας... κερδίσει κατά κράτος την Βασίλισσα με τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

🚨🚨| Chelsea will receive a £5M bonus from Eden Hazard's transfer deal to Real Madrid following Real Madrid's qualification for the Champions League final, despite Hazard retiring from football seven months ago. 🤯💰



[@Matt_Law_DT, @mcgrathmike] pic.twitter.com/b7P6AN84wR