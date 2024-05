O Τομ Χανκς είναι πιστός οπαδός της Άστον Βίλα, είδε από το «Villa Park» την ισοπαλία με τη Λίβερπουλ και η αντίδραση του στο γκολ της ισοφάρισης του Ντουράν έγινε viral.

Ο Τομ Χανκς είναι «δηλωμένος» οπαδός της Άστον Βίλα και το βράδυ της Δευτέρας (13/05) βρέθηκε στο «Villa Park», όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ. Όπως είναι φυσικό ο Αμερικανός σούπερ σταρ τράβηξε τα βλέμματα, ενώ ουκ ολίγοι ήταν οι θεατές που του ζήτησαν μια φωτογραφία.

Μάλιστα οι Villans ανέβασαν και video του 67χρονου ηθοποιού από το γήπεδο λίγες ώρες πριν τη πρώτη σέντρα της αναμέτρησης με τους Reds.

A very special guest in attendance for tonight's fixture! 👋, @tomhanks ! pic.twitter.com/lQTBsM0HtG

Η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε τον Τομ Χανκς να «τρελένεται» στο γκολ της ισοφάρισης (3-3) και να μην ξέρει καν πως να το πανηγυρίσει. Φυσικά η αντίδραση του έγινε viral στα Social Media.

TOM HANKS DOES NOT KNOW WHAT TO DO WITH HIS HANDS pic.twitter.com/UsUYTSduRB