Η Άστον Βίλα βρήκε τα αποθέματα, επέστρεψε από το 1-3 και με τον βαθμό που απέσπασε (3-3) από τη Λίβερπουλ βρέθηκε ακόμα πιο κοντά στο Champions League.

Η Άστον Βίλα αντέδρασε στον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό, απέσπασε ισοπαλία 3-3 εντός έδρας από τη Λίβερπουλ και «αγκάλιασε» το Champions League. Mάλιστα, αν η Τότεναμ δεν κερδίσει τη Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τρίτης (14/5), τότε, θα εξασφαλίσει πριν την τελευταία στροφή την 4η θέση. Αν οι Λονδρέσοι νικήσουν, οι «Βίλανς» θέλουν βαθμό κόντρα στην Πάλας. Μεγάλο ματς στο «Βίλα Παρκ», με τους γηπεδούχους να κάνουν σπουδαία επιστροφή από το 1-3 και να παίρνουν το θετικό αποτέλεσμα.

Χρειάστηκαν μόλις... 64 δευτερόλεπτα για να δούμε γκολ στο ματς. Ο Μαρτίνες έκανε απίθανη γκάφα έχοντας αιφνιδιαστεί από την κόντρα που έγινε κι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του, σημειώνοντας το αυτογκόλ της χρονιάς. Μάλιστα, έγινε ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα αυτογκόλ (3) στην ιστορία της Premier League. Aμεση αντίδραση της Βίλα, αφού στο 12ο λεπτό, ο Γουότκινς έκανε το γύρισμα και ο Τίλεμανς με ωραίο γύρισμα πέτυχε το 1-1. Η Λίβερπουλ ήταν αποτελεσματική και στο 23' από ωραία προσπάθεια του Γκόμες, ο Χάκπο έγινε αποδέκτης της μπάλας και σημείωσε το 2-1.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν, όμως τόσο ο Ντιέγκο Κάρλος όσο και ο Ντιαμπί δεν μπόρεσαν από κοντά να σκοράρουν. Γκολ με το... καλησπέρα του β' μέρους, αφού με κεφαλιά του Κουάνσα στο 48ο λεπτό οι Reds πέτυχαν το 3-1. Κι όμως, η Βίλα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα κι έφερε τα πάνω - κάτω. Με πολύ δυνατό σουτ του Ντουράν στο 85ο λεπτό μείωσε σε 3-2 και στο 88', ο ίδιος παίκτης με σύμμαχο την τύχη διαμόρφωσε το 3-3. Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να «σφραγίσουν» εισιτήριο, αλλά ο Άλισον με απίθανη επέμβαση νίκησε τον Ντιαμπί.

SUPER SUB JHON DURÁN 🇨🇴(2003) HALVES THE DEFICIT WITH A GOLAZO!!!

@GoalSpotHDpic.twitter.com/bF1mwkS1uP