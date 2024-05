Ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, κάνει λόγο για το.. ισοζύγιο δαπανών την τελευταία πενταετία και όπως τονίζει η επιτυχία δεν είναι (μόνο) θέμα χρημάτων.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει τις δυνάμεις της να κατακτήσει ξανά την Premier League. Αν καταφέρει να κερδίσει την Τότεναμ σήμερα, η ομάδα του Γκουαρδιόλα θα έχει την υπόθεση τίτλος στα... πόδια της στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στην Αγγλία υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η Premier γίνεται... βαρετή επειδή η ομάδα του Πεπ έχει σαρώσει τα πάντα τα τελευταία χρόνια, οπότε ρώτησαν τον έμπειρο κόουτς για αυτό σε συνέντευξη Τύπου και ο Καταλανός υπερασπίστηκε τον εαυτό του: «Δεν είναι βαρετό, είναι ωραίο. Είναι ποδόσφαιρο».

Επιπλέον, ο Γκουαρδιόλα δεν ήθελε να αποφύγει τη διαφωνία για τα χρήματα. «Γι' αυτό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπρεπε να είχε κερδίσει όλους τους τίτλους. Και δεύτερη; Η Τσέλσι. Όλοι οι τίτλοι. Και το τρίτο; η Άρσεναλ. Ξόδεψαν περισσότερα χρήματα από εμάς τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα έπρεπε να είναι εκεί, αλλά δεν είναι. Για αυτόν τον λόγο η Τζιρόνα δεν πρέπει να είναι στο Champions League της Ισπανίας, αλλά είναι στο Champions League...»

Η αλήθεια είναι ότι από τη σεζόν 2018/2019 έως αυτή τη σεζόν, η Τσέλσι είναι η ομάδα που έχει ξοδέψει τα περισσότερα στην Πρέμιερ Λιγκ και ακολουθούν οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ. Αν και αν δούμε το ισοζύγιο εξόδων και εσόδων, βλέπουμε ότι υπάρχουν πέντε ομάδες που έχουν χειρότερους αριθμούς από τη Σίτι: Τσέλσι, Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τότεναμ και Νιούκαστλ. Προφανώς, η χρονική περίοδος που επέλεξε ο Γκουαρδιόλα (πενταετία) δεν είναι τυχαία.

🔵❗️ Pep Guardiola: “You say it’s all about the money? Man United, Chelsea, Arsenal… they should have been there”.pic.twitter.com/aB9e1qEN5q