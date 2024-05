Πλημμύρισε» το Ολντ Τράφορντ το απόγευμα της Κυριακής μετά τις βροχές στο Μάντσεστερ. Ο καταρράκτης από την οροφή του γηπέδου της Γιουνάιτεντ και τα αποδυτήρια της Άρσεναλ που έμπαζαν!

Η Άρσεναλ κατάφερε να αποδράσει με το «τρίποντο» από το Ολντ Τράφορντ και να δώσει συνέχεια στην μάχη του τίτλου με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την άλλη έχασε έδαφος όσον αφορά τη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων καθώς παρέμεινε στην 8η θέση και πλέον βρίσκεται στο -3 από τη Νιούκαστλ και την Τσέλσι με μόλις δύο παιχνίδια για το φινάλε.

Για τη Γιουνάιτεντ το τελευταίο διάστημα όλα πηγαίνουν στραβά. Τόσο αγωνιστικά, όσο και εξωαγωνιστικά. Ακόμα και το Ολντ Τράφορντ πλέον έχει χάσει τη... φόρμα του. Το «θρυλικό» γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, κάτι που έχει ήδη «κυκλώσει» ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Στο χθεσινό ντέρμπι με την Άρσεναλ, οι έντονες βροχοπτώσεις φανέρωσαν τα μεγάλα προβλήματα που έχει το Ολντ Τράφορντ. Τα νερά που συγκεντρώθηκαν στην οροφή του γηπέδου δημιούργησαν έναν... καταρράκτη στη μια γωνία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει το κάτω διάζωμα που βρισκόταν στο σημείο αυτό.

Η κατάσταση του γηπέδου της Γιουνάιτεντ είναι σε τόσο κακό βαθμό που ακόμα και τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων έμπαζαν μετά τη βροχή, με τα νερά να περνάνε μέσα από τους τοίχους και να καταλήγουν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ.

