Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε τη Φούλαμ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League με 85 βαθμούς, στο +2 από την Άρσεναλ με τις δυο ομάδες να έχουν παίξει από 36 ματς.

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε... αέρας από την έδρα της Φούλαμ, την οποία συνέτριψε με 4-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League. Οι Πολίτες ανέβηκαν στους 85 βαθμούς και είναι στο +2 από τη 2η Άρσεναλ, με τις δυο ομάδες να έχουν παίξει από 36 αγωνιστικές. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μείωσε τη διαφορά των τερμάτων (κριτήριο ισοβαθμίας) με τους Κανονιέρηδες στα δυο γκολ. Έχασε και μαθηματικά το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ των 78 βαθμών.

Πλέον οι δυο ομάδες μέχρι το φινάλε έχουν να παίξουν από δύο παιχνίδια. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει την εξ αναβολής αναμέτρηση με την Τότεναμ και την τελυταία αγωνιστική θα υποδεχτεί τη Γουέστ Χαμ, ενώ η Άρσεναλ έχει την Κυριακή (12/5) το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» και κλείνει τις υποχρεώσεις της στο «Emirates» με την Έβερτον.

