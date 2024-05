Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν σκοπεύει να απολύσει τον Έρικ Τεν Χαγκ πριν τον τελικό του FA Cup, όμως παίκτες του θεωρούν πως έχει κριθεί το μέλλον του.

Μπορεί ο Έρικ Τεν Χαγκ να θεωρεί τον εαυτό του τον «κατάλληλο άνθρωπο» για να φτιάξει την επόμενη ημέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως πρέπει την ίδια άποψη να έχει και η νέα διοίκηση του κλαμπ. Την ώρα που οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσον αφορά την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη υπάρχουν «φωνές» στο περιβάλλον της ομάδας για την άμεση απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν σκοπεύει να απολύσει τον Τεν Χαγκ πριν τον τελικό του FA Cup με τη Μάντσεστερ Σίτι, στις 25 Μαΐου. Πάντως όπως αναφέρει το ρεπορτάζ μερίδα παικτών της ομάδας θεωρούν πως έχει κριθεί το μέλλον του Ολλανδού και την επόμενη σεζόν δεν θα είναι στο «Ολντ Τράφορντ».

