Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει μέλος της Λίβερπουλ και στην μεταβατική της περίοδο μετά την επικείμενη αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Φαν Ντάικ μετακόμισε στο «Άνφιλντ» τον Ιανουάριο του 2018 και τώρα διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ. Σε πρόσφατες δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι δεν έχει γίνει κουβέντα για επέκταση του συμβολαίου του, όμως κατέστησε σαφές ότι θέλει να παραμείνει στους Reds και μετά την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ.

«Δεν υπάρχει κάτι για να συζητήσω, επειδή δεν υπάρχουν νέα», δήλωσε ο Φαν Ντάικ. «Νομίζω ότι ο σύλλογος είναι πολύ απασχολημένος με το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής και αυτό είναι το κύριο μέλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Αγαπώ τον σύλλογο και μπορείτε να το δείτε κι εσείς αυτό. Είναι ήδη ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου.

Η προσοχή είναι τώρα στα δύο τελευταία παιχνίδια και μετά ο σύλλογος θα επικεντρωθεί στο ποιος θα είναι ο νέος προπονητής και θα υπάρξει μια μεγάλη μετάβαση και είμαι μέρος αυτού. Όταν τελειώσει η σεζόν και υπάρξουν νέα, θα επικεντρωθούμε στο τι θα ακολουθήσει, αλλά είναι γεγονός ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές και θα έχει ενδιαφέρον. Είμαι εδώ για να γίνω μέρος αυτού και ανυπομονώ γι' αυτό. Είμαι ο αρχηγός, οπότε θέλω και πρέπει να βοηθήσω. Αν αυτός [ο Σλοτ] είναι αυτός που θα έρθει, τότε ας δούμε. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν θα έλεγα ότι τρομακτικό είναι η σωστή λέξη, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον και συναρπαστικό το τι θα συμβεί τώρα», ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του διεθνούς Ολλανδού αμυντικού.

Virgil van Dijk wants to stay at Liverpool 🔴 pic.twitter.com/SXCLaL0t9e