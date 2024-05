Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, διά των εκπροσώπων του, βάζει τέλος στα σενάρια επιστροφής του στην Μπάγερν Μονάχου!

Η γερμανική ιστοσελίδα «Kicker» άναψε... φωτιές στις τάξεις των φίλων της Μπάγερν Μονάχουν, αναφέροντας το σενάριο επιστροφής του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της ομάδας. Φωτιά που έσπευσαν άμεσα να σβήσουν οι εκπρόσωποι του Καταλανού τεχνικού!

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sport» οι εκπρόσωποι του τεχνικού της Μάντσεστερ Σίτι, αναφέρουν πως δεν έχει πρόθεση να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από το Μάντσεστερ.

«Ο Πεπ έχει ακόμα την Μπάγερν στην καρδιά του, αλλά δεν θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολύ χαρούμενος και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025, οπότε η επιστροφή στην Μπάγερν δεν είναι επιλογή», σημειώνει το ισπανικό γραφείο εκπροσώπων Tacticgrup.

🔵🇪🇸 Pep Guardiola’s camp denies all rumours on FC Bayern job: “Pep still has Bayern in his heart, but he doesn't want to leave Manchester City this summer”.



“He's very happy and has a contract until 2025, so returning to Bayern is not an option”, told @SkySportDE @kerry_hau. pic.twitter.com/aAK89FZp6q