Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, οι ιθύνοντες της Μπάγερν Μονάχου θα ήθελαν πολύ να δουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα να επιστρέφει στον πάγκο της βαυαρικής ομάδας.

Την ώρα που τα σενάρια για τον διάδοχο του Τόμας Τούχελ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας δίνουν και παίρνουν, η γερμανική ιστοσελίδα «Kicker» αναφέρει πως η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου θα έβλεπε με πολύ θετικό μάτι την επιστροφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Στο ρεπορτάζ αυτό σημειώνεται πως η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών δεν σταμάτησε ποτέ μετά την φυγή του Καταλανού τεχνικού το καλοκαίρι του 2016, με τον ίδιο να διατηρεί μάλιστα και το σπίτι του στο Μόναχο, το οποίο επισκέφτεται συχνά πυκνά.

Φυσικά, όλο αυτές οι σκέψεις απέχουν πολύ από το να γίνουν πραγματικότητα, αφού οι Βαυαροί αναζητούν τεχνικό για το προσεχές καλοκαίρι και ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Προφανώς το γεγονός πως δεν έχει ανανεώσει ακόμη το συμβόλαιό του και ότι με την λήξη του υπάρχοντος θα έχει συμπληρώσει εννέα χρόνια στον πάγκο των «πολιτών», υπερδιπλάσια απ' όσα έκατσε ακόμη και στην Μπαρτσελόνα, φουντώνουν τα σενάρια της αποχώρησής του, όμως, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει αρκετές φορές, οι συνθήκες δουλειάς και ζωής που έχει βρει εκεί είναι εξαιρετικές.

At Säbener Straße, it's being 'whispered' that Bayern bosses are dreaming of a Pep Guardiola return. The contact has never been broken since Pep left the club in 2016, he still has an apartment in Munich and comes often to visit the city. However, it remains to be seen whether… pic.twitter.com/3122u6uwQL