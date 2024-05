Ο Ρόι Κιν έβαλε ξανά στο στόχαστρο τον Έρλινγκ Χάαλαντ λίγο πριν την σέντρα στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τότεναμ.

Η... διαμάχη Ρόι Κιν - Έρλινγκ Χάαλαντ καλά κρατεί.

Ο Κιν στην εκπομπή της Κυριακής (05/05) αποκάλεσε τον Έρλινγκ Χάαλαντ «κακομαθημένο παλιόπαιδο» και κοίταξε κατάματα τον παρουσιαστή Ντέιβ Τζόουνς όταν ρωτήθηκε για την εκτίμησή του για τον επιθετικό της Σίτι.

Μετά τα τέσσερα γκολ που πέτυχε το Σάββατο κόντρα στη Γουλβς, ο Νορβηγός στράικερ ανταπέδωσε τα πυρά του στον Κιν, ο οποίος θυμίζουμε είχε πει ότι ο 23χρονος μοιάζει «σαν παίκτης της League Two (τέταρτης κατηγορίας».

«Δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος, οπότε δεν πειράζει», ήταν το σχόλιο του θηριώδη φορ.

Στην Super Sunday για το Λίβερπουλ - Τότεναμ, ο Ιρλανδός στόχευσε εκ νέου στον Χάαλαντ, όταν συζητούσε για τον καβγά του Μοχάμεντ Σαλάχ με τον Γιούργκεν Κλοπ στην άκρη του γηπέδου.

«Είδαμε τον Χάαλαντ χθες όταν έγινε αλλαγή, όχι και τόσο χαρούμενο... να συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί», είπε στο Sky Sports.

«Αλλά επειδή η Μαν. Σίτι κερδίζει το παιχνίδι και αυτός σκοράρει, αυτό σχεδόν ξεχνιέται», πρόσθεσε.

"Behaving like a spoilt brat"



Roy Keane is not holding back about Erling Haaland 😬 pic.twitter.com/GKiGV44zR8