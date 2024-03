Ρόι Κιν για Χάαλαντ: «Μοιάζει σχεδόν με παίκτη της τέταρτης κατηγορίας»

Σκληροί χαρακτηρισμοί από τον Ρόι Κιν εις βάρος του Έρλινγκ Χάαλαντ, τον οποίο επέκρινε για την απόδοσή του κόντρα στην Άρσεναλ τον χαρακτηρίσει παίκτη... τέταρτης κατηγορίας.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στο μεγάλο ντέρμπι στο «Etihad» ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, καθώς κινήθηκε σε ρηχά νερά και έμεινε μακριά από ένα κρίσιμο γκολ που θα βοηθούσε την ομάδα του να συνεχίσει ακάθεκτη προς τον τίτλο.

Η εμφάνισή του μάλιστα οδήγησε τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, να ξεσπαθώσει εναντίον του με σκληρή κριτική και βαριούς χαρακτηρισμούς.

Συγκεκριμένα ο Ιρλανδός χαρακτήρισε τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι ως παίκτη επιπέδου... της τέταρτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, επικρίνοντας για τη γενική του συνεισφορά στο σύνολο του Γκουαρδιόλα.

«Το επίπεδο του γενικότερου παιχνιδιού του είναι πάρα πολύ φτωχό. Μοιάζει σχεδόν με παίκτη τέταρτης κατηγορίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρόι Κιν, ο οποίος πρόσθεσε πως ο Χάαλαντ οφείλει να βελτιώσει την απόδοσή του.

"He's almost like a League 2 player" 😲



Roy Keane and Micah Richards were not impressed with Erling Haaland 👇 pic.twitter.com/kbz0qNrTFQ