Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Μαρκ Κλάτενμπεργκ ως αναλυτής διαιτησίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ, μιας και ανακοινώθηκε πως οι δυο πλευρές διέκοψαν τη συνεργασία τους.

Τίτλοι τέλους για τη θητεία του Μαρκ Κλάτενμπεργκ στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο πρώην αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ είχε αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο ως αναλυτής διαιτησίας στο κλαμπ από τον προηγούμενο Φεβρουάριο, αλλά οι σχέσεις τους δεν διήρκησαν για πολύ.

Με επίσημη τοποθέτηση ο Άγγλος πρώην ρέφερι τόνισε πως διακόπτεται η συνεργασία του με τους Reds, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η ύπαρξη και η απόδοση αυτών των συγκεκριμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση μεταξύ της Νότιγχαμ και άλλων παραγόντων, σε σημείο που αποτελεί πλέον περισσότερο εμπόδιο, παρά όφελος για την ομάδα».

Αναλυτικά:

«Προσέφερα τις υπηρεσίες μου με καλή πίστη και όσο καλύτερα μπορούσα, με την ελπίδα ότι η εμπειρία μου ως διαιτητής θα βοηθούσε την Νότιγχαμ να καταλάβει πως οι σημαντικές αποφάσεις σε μία αναμέτρηση από τους διαιτητές σχετίζονται με την λειτουργία του VAR.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ύπαρξη και η απόδοση αυτών των συγκεκριμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση μεταξύ της Νότιγχαμ και άλλων παραγόντων, σε σημείο που αποτελεί πλέον περισσότερο εμπόδιο, παρά όφελος για την ομάδα.

Επίσης οδήγησε σε μερικές ανελέητες προσωπικές επιθέσεις σε εμένα προσωπικά από διάφορα μέσα και παράγοντες. Δεν είχα προβλέψει τέτοιες απαράδεκτες αντιδράσεις, αφού πιστεύω ειλικρινά ότι υπάρχει θέση για έναν αντίστοιχο ρόλο στο μοντέρνο ποδόσφαιρο.

Είμαι ευγνώμων στην Νότιγχαμ και τους εύχομαι ότι καλύτερο για το υπόλοιπο της σεζόν, ήταν τιμή μου», αναφέρει ο Κλάτενμπεργκ στην τοποθέτησή του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Mark Clattenburg has left his role at Forest. pic.twitter.com/Wn6z5ssuKZ