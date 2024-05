Καθόλου σίγουρο δεν είναι το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ με τους Άγγλους να μην αποκλείουν την αποχώρηση του το καλοκαίρι.

Πολλές ανακατατάξεις αναμένονται στη Λίβερπουλ με το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Άρνε Σλοτ θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων» και θα διαδεχθεί τον Γιούργκεν Κλοπ, με τον Ολλανδό να αναμένεται να φτιάξει το ρόστερ της νέας περιόδου μαζί με τον Μάικλ Έντουαρντς.

Σίγουρη θέση σε αυτό το ρόστερ πάντως δεν μοιάζει να έχει ο Κώστας Τσιμίκας. Σύμφωνα τουλάχιστον με τους Άγγλους, το μέλλον του Έλληνα αριστερού μπακ κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολο την δεδομένη στιγμή και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να παραχωρηθεί.

Στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ θέλουν να προχωρήσουν σε ένα «μίνι» λίφτινγκ του ρόστερ το ερχόμενο καλοκαίρι και οι «κόκκινοι» θα υποχρεωθούν να βγάλουν στην αγορά αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές του υπάρχον ρόστερ. Το «Liverpool Echo» δεν αποκλείει ο Τσιμίκας να είναι ένας εκ των ποδοσφαιριστών που θα παραχωρηθούν το καλοκαίρι με σκοπό να μαζευτεί ρευστό στα ταμεία και να γίνουν διάφορες προσθήκες που θα δυναμώσουν το υλικό που θα έχει στα χέρια του ο Σλοτ την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

🥈| Kostas Tsimikas is at risk of being surplus to requirements this summer, despite only signing a new deal in September. [@IanDoyleSport] pic.twitter.com/YF23RobP29