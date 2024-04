Η Premier League άναψε το πράσινο φως για την εφαρμογή ενός spending cap στα ποσά που ξοδεύονται για μεταγραφές σε ένα μέτρο προστασίας του αδυνάτου. Καταψήφισαν οι ομάδες του Μάντσεστερ.

Η Premier League υποδέχεται ένα νέο οικονομικό μοντέλο για να βάλει.... χαλινάρι στα εκατομμύρια των ισχυρών! Εδώ και αρκετό διάστημα βρισκόταν στα σκαριά η πρόταση ενός spending cap στα ποσά που θα μπορούσαν να ξοδέψουν οι αγγλικές ομάδες σε μεταγραφές, μισθούς και προμήθειες προς ατζέντηδες, το οποίο θα ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τα ποσά από τα τηλεοπτικά που κερδίζουν οι «μικροί» της λίγκας.

Μια πρόταση που τέθηκε προς ψήφιση στην τελευταία συνάντηση των ομάδων της Premier League, οι οποίες αποφάσισαν να υπερψηφίσουν τον νέο οικονομικό κανονισμό και να αλλάξουν τις δυναμικές εντός του αγγλικού πρωταθλήματος. Συνολικά 16 ομάδες έδωσαν ηχηρό «ναι» στη νέα πρόταση, τη στιγμή που οι Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα αντιτάχθηκαν απέναντι στον νέο κανονισμό, ενώ η Τσέλσι απείχε από τη διαδικασία.

Το προκείμενο μέτρο αποτελεί ένα ακόμα είδος περιορισμού και προστασίας των πιο αδύναμων οικονομικά ομάδων της Premier League ώστε οι κραταιοί της Αγγλίας να μην... ξεφύγουν εντελώς σε οικονομικό πλαίσιο και καταστρατηγήσουν κάθε έννοια ανταγωνισμού εντός της λίγκας.

Η καταρχήν συμφωνία της πλειονότητας των ομάδων της Premier League για το όριο δαπανών πρόκειται για ακόμα ένα επακόλουθο στην αλλαγή του συνόλου των οικονομικών κανονισμών που θα τεθεί σε εφαρμογή από τη σεζόν 2024-2025, με κύρια διαφοροποίηση τον περιορισμό δαπάνης που θα επιβληθεί στις ομάδες οι οποίες θα μπορούν να ξοδεύουν σε μεταγραφές έως το 85% των συνολικών εσόδων τους.

Το spending cap πάντως πρόκειται απλώς να διατηρήσει τις δαπάνες στο υφιστάμενο επίπεδο κι όχι να τις μειώσει, όπως εξηγεί το ρεπορτάζ των «Times». Πλέον μένει να φανεί ποιος θα είναι ο αριθμός που θα δεσμεύει τις ομάδες, την ίδια στιγμή που Σίτι και Γιουνάιτεντ παραμένουν πρόθυμες να «πολεμήσουν» τον νέο κανονισμό ώστε να μην εφαρμοστεί ποτέ στην Premier League.

NEW: Premier League clubs agree in principle for spending cap known as anchoring to TV earnings of bottom club. Understood Man City, Man Utd, Villa voted against and Chelsea abstained.

Will now go to AGM