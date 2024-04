Μέσα στη μέρα αναμένεται να ψηφίσουν οι ομάδες της Premier League για τον νέο οικονομικό κανονισμό που έχει προταθεί στο πρωτάθλημα.

Η Premier League έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά (και) τον οικονομικό τομέα. Τα ποσά στην αγγλική λίγκα «σπάνε» κάθε χρόνο τα κοντέρ, με τις ομάδες να πραγματοποιούν συνεχώς μεταγραφές ρεκόρ. Τους τελευταίους μήνες είχε γίνει γνωστό πως η Premier League «δουλεύει» την εφαρμογή ενός ανώτατου ορίου δαπανών για τις ομάδες.

Ένα salary cap με λίγα λόγια που θα επέτρεπε στους συλλόγους να ξοδεύουν το 85% των κερδών τους, με στόχο να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Premier League.

Σύμφωνα με τους «Times» η μεγάλη συνάντηση για το συγκεκριμένο ανώτατο όριο θα γίνει σήμερα. Όπως προκύπτει, οι ομάδες της Premier League θα ψηφίσουν σήμερα (29/05) για το συγκεκριμένο ανώτατο όριο ώστε να παρθεί και η τελική απόφαση για την εφαρμογή του ή την απόρριψη του.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί βέβαια σε βάθος χρόνου θα πρέπει να συμμορφωθούν και με το οικονομικό μοντέλο της UEFA που θα περιορίζει τις δαπάνες στο 70%, πράγμα βέβαια που θα ισχύει μόνο για τις ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

