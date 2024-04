Ένταση προκλήθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Μαουρίσιο Ποτσετίνο μετά το ματς με την Έβερτον, με τον Αργεντίνο τεχνικό να αποχωρεί πρόωρα από την αίθουσα μετά από τσακωμό που είχε με έναν Άγγλο δημοσιογράφο.

Η Τσέλσι κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες διαλύοντας την Έβερτον στο Λονδίνο με 6-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κόουλ Πάλμερ ο οποίος πέτυχε τέσσερα γκολ και έπιασε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Η νίκη ωστόσο επισκιάστηκε από τον καυγά που σημειώθηκε στο δεύτερο μέρος όταν οι «μπλε» κέρδισαν πέναλτι για το οποίο προκλήθηκε χαμός για το ποιος θα το εκτελέσει.

Αναμενόμενα πολλές από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μετά το παιχνίδι είχαν να κάνουν με το περιστατικό αυτό. Ο Αργεντινός προπονητής τα «πήρε» με τους δημοσιογράφους και μάλιστα αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη και να αποχωρήσει πρόωρα. Μια απόφαση που οδήγησε και σε έναν καυγά του τεχνικού της Τσέλσι με έναν Άγγλο δημοσιογράφο.

Οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες σε υψηλούς τόνους με τον Ποτσετίνο να τονίζει ότι άπαντες του έκαναν ερωτήσεις μόνο για το σχετικό ζήτημα και όχι για την έκβαση του αγώνα. Ο δημοσιογράφος απάντησε τον Ποτσετίνο και του ανέφερε ότι εκείνος σταμάτησε τη συνέντευξη πρόωρα λέγοντας του μάλιστα «Έκανες σκ@τ@ διαχείρηση της συνέντευξης Τύπου».

🚨 Pochettino argues with a journalist last night about them asking only about the penalty incident after Chelsea won 6-0 pic.twitter.com/YGAhOX0XuR