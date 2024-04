Έντονα παράπονα από το VAR είχαν οι άνθρωποι της Τσέλσι μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να ξεσπά.

Η Τσέλσι κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 στο «Βίλα Παρκ» και να αποδράσει με έναν βαθμό απέναντι στην Άστον Βίλα. Οι «μπλε» ωστόσο αποχώρησαν με έντονα παράπονα μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, λόγω της φάσης στις καθυστερήσεις και το ακυρωθέν γκολ του Ντισασί.

Στην Τσέλσι υποστηρίζουν ότι ο Μπαντιασίλ δεν υπέπεσε σε φάουλ, κάτι που ωστόσο βρήκε αντίθετο τον VAR ο οποίος κάλεσε τον διαιτητή της αναμέτρησης να εξετάσει τη φάση. Ο ρέφερι του αγώνα είδε στο μόνιτορ τα ριπλέι και αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ των «μπλε» το οποίο εάν μετρούσε θα ήταν και το νικητήριο. Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στην απόφαση καθώς τόνισε ότι το VAR έχει καταστρέψει το ποδόσφαιρο.

FULL-TIME: Chelsea come back from 2-0 down to grab a point at Villa Park with Axel Disasi's late winner disallowed after a VAR review

«Όποιος είδε την αναμέτρηση θα νιώθει απογοητευμένος. Ο διαιτητής είναι απίστευτος. Είναι δύσκολο να δεχτείς τέτοια γεγονότα σαν αυτά στον ημιτελικό του FA Cup με τη Μάντσεστερ Σίτι για το πέναλτι που ούτε καν εξέτασαν. Πραγματικά μας πονάει αυτό και το VAR θεωρώ ότι έχει καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Ούτε καν οι παίκτες και οι φίλαθλοι της Άστον Βίλα κατάλαβαν τον λόγο που μας ακύρωσαν το γκολ», δήλωσε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Pochettino: "VAR damaged English football for me, damaged the image of football".



"It was a goal. It's unbelievable and ridiculous".



"Two weeks ago against Man City, it was handball and it was not a penalty…".

"The performance was really good"



Mauricio Pochettino reflects on Chelsea's draw with Aston Villa



🎙️ @Sports_EmmaD pic.twitter.com/iYF25icf1v April 27, 2024

Στην Τσέλσι γενικότερα έχουν πολλά παράπονα. Πέρα από το ακυρωθέν γκολ, οι «μπλε»... φωνάζουν και για το πρώτο γκολ της Άστον Βίλα καθώς στο ξεκίνημα της φάσης η μπάλα φάνηκε να βγήκε εκτός της πλάγιας γραμμής, όσο την είχε στα πόδια του ο Ντιν.