Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι φέτος. Είναι η μεταγραφή για την οποία κανείς δεν μίλησε το περασμένο καλοκαίρι. Είναι βάσει αριθμών ο κορυφαίος U23 παίκτης της Ευρώπης. Είναι ο Κόουλ Πάλμερ!

Μόνο στην Premier League αυτά! Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσαν στον ποδοσφαιρικό πλανήτη το βράδυ της Πέμπτης ένα από τα πιο «τρελά» παιχνίδια της σεζόν. Σε ένα ματς «ροντέο» από την αρχή μέχρι και το φινάλε, η Τσέλσι κατάφερε να βγει νικήτρια από το... πουθενά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων χάρη στον Κόουλ Πάλμερ που υπέγραψε τη «μυθική» ανατροπή του στο 101' αλλά και το πρώτο του επαγγελματικό χατ τρικ!

Η πρώτη μεγάλη παράσταση με τα «μπλε» ήρθε απέναντι στην πρώην

Λίγοι ήταν εκείνοι που την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού συμφωνούσαν με τη μεταγραφή του Κόουλ Πάλμερ στην Τσέλσι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν χωρούσε στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα της Μάντσεστερ Σίτι και έψαχνε την αναγκαίο χρόνο συμμετοχής για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Η Τσέλσι «έσκασε» σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ και προχώρησε στην απόκτηση του, με τα αγγλικά Μέσα να γράφουν για ακόμα μια μεταγραφή της... απελπισίας για τους «μπλε».

Ο Πάλμερ ωστόσο έκλεισε τα αυτιά του και ξεκίνησε να μιλάει με την μπάλα στα πόδια του. Και μάλιστα, η πρώτη μεγάλη παράσταση του Άγγλου μεσοεπιθετικού ήρθε απέναντι στην ομάδα που τον μεγάλωσε ποδοσφαιρικά. Στα μέσα του Νοέμβρη, ο Πάλμερ έλαμψε με την Τσέλσι στο «τρελό» 4-4 με τη Σίτι στο Λονδίνο, πετυχαίνοντας το τέταρτο γκολ για την ομάδα του στις καθυστερήσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο ο 22χρονος περίμενε πως και πως για να δώσει απαντήσεις. Και το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, «πληγώνοντας» δύο φορές την παλιά του ομάδα.

Ο Πάλμερ ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης

Η σεζόν για την Τσέλσι δεν έχει εξελιχθεί ιδανικά. Οι «μπλε» ήλπιζαν ότι φέτος θα άλλαζαν τα δεδομένα. Συγκριτικά με την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο συγκεκριμένο σημείο, η Τσέλσι βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα είναι η αλήθεια. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοποιητική η 10η θέση στην Premier League. Ο Πάλμερ είναι και ο βασικός λόγος που οι «μπλε» δεν βρίσκονται πιο χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Οι εμφανίσεις του και οι αριθμοί του τον κατατάσσουν με μεγάλη διαφορά στην κορυφή των ποδοσφαιριστών της Τσέλσι φέτος.

Σε 36 συμμετοχές που μετράει σε όλες τις διοργανώσεις, ο Πάλμερ έχει 20 γκολ και 12 ασίστ. Πέρα από τον Χουάν Μάτα τη σεζόν 2010/11 (Ο Ισπανός είχε 32 γκολ+ασίστ σε 56 συμμετοχές) κανείς άλλος δεν έχει κάνει καλύτερη πρώτη σεζόν στην Τσέλσι από τον Πάλμερ. Έχοντας να δώσει ακόμα τουλάχιστον δέκα παιχνίδια θεωρείται δεδομένο ότι ο Πάλμερ θα ξεπεράσει και τον Μάτα.

Cole Palmer with a hat-trick. ⚽️⚽️⚽️



That’s 19 goals and 12 assists (31 G/A) for Chelsea so far this season in 36 appearances.



Having a first season for Chelsea as Juan Mata did in 2011-12.



Mata got 12 goals 20 assists (32 G/A) in 54 appearances.



Palmer is one G/A away from… pic.twitter.com/ynPyHoYtip — CarefreeYouth (@CarefreeYouth) April 4, 2024

Ο 23χρονος ωστόσο διανύει μια all timer σεζόν γενικότερα. Με το χθεσινό του χατ τρικ ανέβηκε στην 2η θέση του πίνακα των σκόρερ της Premier League με 16 γκολ, όσα έχει και ο Μο Σαλάχ. Μονάχα ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τα 18 γκολ βρίσκεται ψηλότερα από τον Άγγλο. Τα στατιστικά είναι εδώ για να επαληθεύσουν και με αριθμούς τα όσα κάνει ο Πάλμερ φέτος.

Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής της κατηγορίας των U23 δεν έχει φέτος μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ από τον Πάλμερ στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Ούτε καν ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι! Ούτε ο Τζουντ Μπέλνιγκχαμ που βγάζει μάτια με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Ο Πάλμερ μετράει στην Premier League 16 γκολ και 8 ασίστ, έχοντας συνολικά συμμετοχή σε 24 γκολ των «μπλε». Μπροστά από τους Χάαλαντ (23), Μπέλινγκχαμ (21), Φόντεν (21) και Σακά (21).

Cole Palmer has now been directly involved in more league goals than any other U23 player in Europe's big five divisions.



◉ 24 - Cole Palmer

◎ 23 - Erling Haaland

◎ 21 - Bukayo Saka, Phil Foden

◎ 20 - Jude Bellingham



Ice Cole. 🧊 pic.twitter.com/ax6tzMUhTs — Squawka (@Squawka) April 4, 2024

Ο άνθρωπος πίσω από τη μεταγραφή του Πάλμερ

Η μεταγραφή του Πάλμερ «έσκασε» από το... πουθενά το περασμένο καλοκαίρι, λίγες μόλις ώρες πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου. Ο λόγος ήταν η πίεση που ασκήθηκε από στέλεχος της Τσέλσι. Και όχι κάποιον τυχαίο, αλλά έναν άνθρωπο που ίσως ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον τον ποδοσφαιριστή Πάλμερ. Ο λόγος για τον Τζο Σιλντς.

Πρόκειται για τον επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Τσέλσι. Ο Σιλντς είχε εργαστεί στη Μάντσεστερ Σίτι από το 2011 έως και το 2018, έχοντας κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του Πάλμερ, αλλά και του Φόντεν. Ο Άγγλος σκάουτερ γνώριζε καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητες του Πάλμερ και πίεσε τη διοίκηση της Τσέλσι στη μεταγραφή του. Και φαίνεται πως ήδη έχει δικαιωθεί.

Ο Σιλντς που εργάζεται στους «μπλε» από τον Γενάρη του 2023, ήταν αυτός που ώθησε την Τσέλσι να προχωρήσει και στην απόκτηση του Ρομέο Λάβια. Όπως είχε κάνει και το καλοκαίρι του 2022, όταν ήταν ακόμα στη Σαουθάμπτον, έχοντας πιέσει τους «Αγίους» να αποκτήσουν από τη Σίτι τον Βέλγο χαφ. Ο Λάβια δεν έχει καταφέρει ακόμα να αγωνιστεί λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών του, μετρώντας μόλις μια συμμετοχή και 30 λεπτά μέσα στη σεζόν. Πρόκειται ωστόσο για ένα ακόμα στοίχημα του Σιλντς ο οποίος πιστεύει στον Λάβια όσο πίστευε στον Πάλμερ που τον έχει βγάλει ήδη ασπροπρόσωπο.