Σύμφωνα με πληροφορίες του Σάντι Αουνά, η Λίβερπουλ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον μάνατζερ του Ρούμπεν Αμορίμ προκειμένου να πετύχει το deal για να αναλάβει την ομάδα από το καλοκαίρι.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν ο προπονητής που είχε προκριθεί σαν επιλογή μετά το «ναυάγιο» των προσπαθειών που έκανε η Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αποφάσισε να παραμείνει και του χρόνου στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έγινε έκτοτε η Νο.1 επιλογή στα κιτάπια των «Ρεντς» για την διαδοχή του Γιούργκεν Κλοπ και φαίνεται πως εκείνοι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν πλέον και στην έμπρακτη εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους.

Όπως ενημέρωσε ο Γάλλος δημοσιογράφος Σάντι Αουνά, η Λίβερπουλ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον ατζέντη του Πορτογάλου τεχνικού, Ραούλ Κόστα την επόμενη εβδομάδα και να προσπαθήσει σ' αυτή να επιτευχτεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η θέληση του Ρούμπεν Αμορίμ να πάει στην Λίβερπουλ είναι δεδομένη. Μάλιστα, ο ίδιος πρόσφατα δήλωσε πως δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα βρίσκεται και του χρόνου στον πάγκο της Σπόρτινγκ φουντώνοντας ακόμη παραπάνω τα διάφορα δημοσιεύματα.

🟢🦁 #LigaPortugal |



🗣💰 Liverpool will meet next week Raul Costa, the agent of Ruben Amorim, and try to reach an agreement on personal terms



✅️ Ruben Amorim wants to join the Reds