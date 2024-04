Γκουαρδιόλα: «Ποια είναι η λύση κόντρα σε ομάδες με αμυντική στρατηγική; Να σκοτώσουμε κάποιον;»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι ήταν εκνευρισμένος για την αμυντική προσέγγιση της Άρσεναλ στο ντέρμπι στο «Έτιχαντ».

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, στάθηκε στην αμυντική προσέγγιση της Άρσεναλ [low block] μετά το 0-0 στο μεγάλο ντέρμπι στο «Έτιχαντ» που αφήνει την ομάδα του τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή της Premier League, πίσω από τη Λίβερπουλ και από τους ίδιους τους Gunners.

«Πήραμε τον βαθμό. Προσπαθήσαμε. Δεν δημιουργήσαμε πολλά, δεν δημιούργησαν πολλά. Αμύνθηκαν πολύ συμπαγώς, δεν μπορούσαμε να ανακτήσουμε τις μπάλες κάτω από μεγάλη πίεση γιατί στην πρώτη επαφή, στη δεύτερη επαφή ήταν εκεί. Είχαν πολλή ποιότητα και φυσική κατάσταση», ανέλυσε ο Γκουαρδιόλα.

«Εφαρμόζουν πολύ καλή πίεση. Είναι μάστορες σε αυτό. Είναι έτσι. Έχουν πραγματικά εξαιρετικούς παίκτες στην άμυνα, που αμύνονται απόλυτα συμπαγείς, σε χαμηλό μπλοκ. Προσπαθούμε», επέμεινε ο Πεπ, ο οποίος συνόψισε την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ομάδα του με τα εξής λόγια: «Ποια είναι η λύση όταν παίζεις απέναντι σε έναν αντίπαλο με χαμηλό μπλοκ στην άμυνα; Να σκοτώσεις κάποιον, ίσως;».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ισπανός κόουτς έχρισε φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη Λίβερπουλ.

