Ο Κλοπ αποκαλύπτει ποιος παίκτης της Λίβερπουλ «ξεπέρασε κάθε προσδοκία» στη σεζόν

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε ότι ένας από τους παίκτες του στη Λίβερπουλ ξεπέρασε κάθε προσδοκία στη φετινή του σεζόν στον σύλλογο.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος περιελάμβανε έναν σημαντικό ανασχηματισμό της ομάδας στο Άνφιλντ, με τους Τζόρνταν Χέντερσον, Άλεξ Οξλέιντ-Τσάμπερλεν, Φαμπίνιο, Νάμπι Κεϊτά, Ρομπέρτο Φιρμίνο και Τζέιμς Μίλνερ να αποχωρούν. Οι Reds έκαναν τέσσερις μεταγραφές φέρνοντας τους Ντομινίκ Σομποσλάι, Ράιαν Γκράβενμπερχ, Γουατάρου Έντο και Αλέξις Μακ Άλιστερ.

Ο τελευταίος ήρθε έναντι 35 εκατομμυρίων λιρών από την Μπράιτον μετά από μια εξαιρετική εκστρατεία με τους «Γλάρους» το 2022/23 κι έχοντας κατακτήσει την κορυφή του κόσμου με την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ μιλώντας για τον διεθνή Αργεντινό παραδέχεται ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία που είχε η Λίβερπουλ γι 'αυτόν μετά από μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις.

«Ο Αλέξις είναι ακριβώς ο παίκτης που ήλπιζα ότι θα ήταν. Εντυπωσιακή επιρροή, σούπερ έξυπνος, υπέροχος τύπος. [Του] αρέσει να παίζει και για τη Λίβερπουλ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Κλοπ σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα των Reds με την Μπράιτον την Κυριακή. «Είναι ένας ρυθμιστής, είναι ένας παράγοντας διαφοράς, [αυτός] μπορεί να ελέγξει στιγμές του παιχνιδιού. [Είναι] πάντα εκεί, πάντα συμμετέχει, τίποτα δεν είναι υπερβολικό γι 'αυτόν, είναι πραγματικά ένας κορυφαίος, κορυφαίος, κορυφαίος παίκτης. Αλλά είχαμε αυτή την αίσθηση όταν τον υπογράψαμε και εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες μας και πολλά άλλα»

Ο Μακ Άλιστερ έχει πραγματοποιήσει 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας πέντε φορές και μοιράζοντας έξι ασίστ.

🔴🇦🇷 Klopp: "Mac Allister is a top, top, top player".



"We had that sense when we signed him and he fulfilled all expectations and more".



"Super influential, super smart. Great guy. Loves playing for Liverpool as well, which is really important. He’s a difference maker". pic.twitter.com/QeJoG1asTa