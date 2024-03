Σύμφωνα με τους «Times» η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι αναγκασμένη να πουλήσει κάποιο από τα αστέρια της με σκοπό να έχει κέρδη ύψους 30 εκατ. μέχρι το τέλος Ιουνίου για να αποφύγει μια νέα τιμωρία την επόμενη σεζόν!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τιμωρήθηκε με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και κατρακύλησε στην επικινδύνη ζώνη της Premier League.

Η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που επέβαλε την τιμωρία για παραβίαση επιτρεπόμενων απωλειών την τριετία έως τις 30 Ιουνίου 2023, αποκαλύπτει ότι κινδυνεύει να τιμωρηθεί ξανά!

Πιο συγκεκριμένα, οι Ρεντς πρέπει να βγάλουν κέρδος από την πώληση παικτών ύψους 30 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 35 εκατ. ευρώ) αλλιώς κινδυνεύουν με νέα αφαίρεση βαθμών την επόμενη σεζόν ακόμα κι αν υποβιβαστούν!

Όπως αποκαλύφθηκε από τους Times νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι σύλλογοι που υποβιβάστηκαν εξακολουθούν να εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Premier League για το έτος μετά την πτώση τους.

Για αυτόν τον λόγο, η Λέστερ κινδυνεύει να λάβει τιμωρία στην Πρέμιερ Λιγκ για παραβίαση των Κανόνων Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας για την περασμένη σεζόν, παρόλο που είναι τώρα στην Championship.

