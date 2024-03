Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γουάιτ

Η Άρσεναλ επισημοποίησε την υπογραφή του νέου συμβολαίου του Μπεν Γουάιτ, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Η υπογραφή του νέου συμβολαίου του Μπεν Γουάιτ με την Άρσεναλ πήρε επίσημη μορφή, με τους «κανονιέρηδες» να δένουν τον Άγγλο αμυντικό για περισσότερα χρόνια από το υπάρχον συμβόλαιό του (έληγε το 2026) και να του προσφέρουν και μία αύξηση στις αποδοχές τους.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το νέο του συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Μάλιστα, δεν ήταν μία απλή διαδικασία, αφού οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν αρκετούς μήνες.

💬 “I wouldn’t want to be anywhere else.”