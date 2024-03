Σύμφωνα με το «Athletic», ο Μπεν Γουάιτ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Άρσεναλ, το οποία θα τον κρατήσει στην ομάδα για αρκετά ακόμη χρόνια.

Το «Athletic» έκανε γνωστό πως οι διαπραγματεύσεις της Άρσεναλ με τον Μπεν Γουάιτ είχαν αίσιο τέλος κι έτσι ο 26χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Γουάιτ, που μπορεί να δώσει λύσεις αγωνίζομενος τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στο δεξί άκρο της, με την υπογραφή του αυτή ουσιαστικά δεσμεύτηκε με την ομάδα για περισσότερα χρόνια από το 2026, μέχρις ότου έφτανε το υπάρχον συμβόλαιο ενώ παράλληλα έλαβε και μία αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του.

Οι διαπραγματεαύσεις αυτές διήρκεσαν αρκετούς μήνες ενώ η επίσημη ανακοίνωση για την επίτευξη του deal αναμένεται να γίνει στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Ο Μπεν Γουάιτ έχει φέτος πραγματοποιήσει 39 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε 3.050 αγωνιστικά λεπτά.

