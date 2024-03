Ο Κώστας Τσιμίκας λειτούργησε αποτρεπτικά στο φινάλε του Νότιγχαμ Φόρεστ - Λίβερπουλ και προστάτεψε τον διαιτητή, Πολ Τίρνεϊ, από έναν οπαδό που είχε εισβάλλει στο γήπεδο.

Η Λίβερπουλ κατάφερε να πανηγυρίσει κομβικό διπλό στο φινάλε απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς με τον Ντάργουιν Νούνιες να σκοράρει σε νεκρό χρόνο λύγισε με 1-0 τους Reds και παρέμεινε στην κορυφή της Premier League.

Το γκολ των φιλοξενούμενων βέβαια προκάλεσε την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη που φέρεται να κυνήγησε στη φυσούνα τον ρέφερι, Πολ Τίρνεϊ, ο οποίος μάλιστα νωρίτερα χρειάστηκε την προστασία του Κώστα Τσιμίκα για να γλιτώσει από έναν οργισμένο οπαδό των γηπεδούχων!

Συγκεκριμένα σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται η στιγμή που ένας οπαδός έχει εισβάλλει στο χορτάρι και κατευθύνεται με απειλητικές διαθέσεις προς τον ρέφερι του αγώνα, προτού ο Τσιμίκας μπει μπροστά για να κατευνάσει τα πνεύματα.

Τελικά ο συγκεκριμένος οπαδός αρκέστηκε στο να τα... ψάλλει στον Τίρνεϊ σε έντονο ύφος για τον έξτρα χρόνο που κράτησε και απομακρύνθηκε από την ασφάλεια του «City Ground».

