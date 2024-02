Τεν Χαγκ: «Η Φούλαμ πρέπει να απολογηθεί στον Μπρούνο»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αναφέρθηκε στο «τρολάρισμα» της Φούλαμ στον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες για το «θέατρο» που είχε κάνει στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Viral έγινε στα Social Media η... θεαματική βουτιά του Μπρούνο Φερνάντες στην εντός έδρας ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Φούλαμ. Ο Πορτογάλος προσποιήθηκε τον τραυματία μπροστά στον διαιτητή σε μια φάση που έχασε εύκολα την μπάλα, όμως μετά από μόλις λίγα δευτερόλεπτα... ξέχασε τον πόνο του και σηκώθηκε για να πάρει την μπάλα.

Αυτό το σκηνικό «τρόλαρε» και η Φούλαμ, καθώς ανέβασε video στο TikTok με τη φάση, γράφοντας ειρωνικά «πολύ χαρούμενοι που είναι καλά». Ένα αστείο που δεν άρεσε τόσο πολύ στον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος έκανε λόγο για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και τόνισε πως η ομάδα του Λονδίνου θα πρέπει να ανακαλέσει.

«Δεν το γνώριζα αυτό, αλλά αν όντως το έκαναν, θα έλεγα πως δεν είναι σωστό. Είναι ξεκάθαρα λάθος να κάνει ένας σύλλογος τέτοιες δηλώσεις, διότι ξεπερνά τα όρια και είναι λανθασμένη συμπεριφορά. Οπότε θα πρέπει να απολογηθούν γι’ αυτό», ανέφερε ο Ολλανδός τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων.

🗣️ "It's totally out of order and they were wrong"



Erik ten Hag says Fulham should apologise for a TikTok video poking fun at Bruno Fernandes during their win against Man Utd 🗯️ pic.twitter.com/4cfeZX2rzD