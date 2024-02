Τον γύρο του διαδικτύου και των social media κάνει το θέατρο του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, απέναντι στη Φούλαμ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε πισωγύρισμα και γνώρισε σοκαριστική ήττα 2-1 μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Φούλαμ, με γκολ μάλιστα στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Το... επικό θέατρο του Μπρούνο Φερνάντες ωστόσο, έκλεψε τα φώτα ακόμη και του τέρματος της νίκης από τον Ιγουόμπι.

Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες η εικόνα του αρχηγού των Κόκκινων Διαβόλων να παριστάνει με... θράσος τον τραυματία μπροστά στα μάτια του ρέφερι, ωστόσο να σηκώνεται μερικά δευτερόλεπτα, όταν κατάλαβε πως μπορεί να πάρει την μπάλα, σαν να μη συνέβη τίποτα, ξεχνώντας πως λίγο πριν, «σφάδαζε»!

Might’ve been harsh when I said Porto was like playing against 11 Bruno Fernandes



He really is in a league of his own

pic.twitter.com/Vmn3Eh1zAa