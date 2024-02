Την επέκταση της συνεργασίας της με τον ταλαντούχο και πολλά υποσχόμενο Όσκαρ Μπομπ ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Όσκαρ Μπομπ έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνεται για τα καλά στη Μάντσεστερ Σίτι και κέρδισε με την αξία του το νέο του συμβόλαιο. Όπως ανακοίνωσαν οι Πολίτες, ο 20χρονος έβαλε την υπογραφή του στο deal που θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» μέχρι το 2029, ενώ το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2026.

We’re delighted to announce Oscar Bobb has signed a contract extension until 2029! ✍️🩵 pic.twitter.com/CuRecgwWsN