Λίβερπουλ και Μπάγερν θα δώσουν «μάχη» για τον Τσάμπι Αλόνσο με τον Ισπανό ωστόσο να προτιμά τη Λίβερπουλ τη δεδομένη στιγμή!

Μεγάλη αναμένεται να είναι η «μάχη» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μπάγερν για τα... μάτια του Τσάμπι Αλόνσο το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Ισπανός έχει μετατρέψει την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο της Bundesliga, με τις «ασπρίνες» μάλιστα να μην έχουν ηττηθεί μέσα στη σεζόν σε καμία διοργάνωση.

Οι Γάλλοι επιβεβαιώνουν τους «Times» για το ενδιαφέρον των δύο ομάδων ωστόσο δίνουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την προτίμηση του ίδιου του Αλόνσο. Σύμφωνα με το «FootMercato» ο Ισπανός αυτή τη στιγμή προτιμά τη Λίβερπουλ από την Μπάγερν. Ο ίδιος φέρεται να γνωρίζει για το ενδιαφέρον των δύο ομάδων και μέχρι στιγμής δίνει το προβάδισμα στη Λίβερπουλ, η οποία φέρεται να του έχει αναλύσει και το πρότζεκτ της με αυτόν στο τεχνικό της τιμόνι.

Βέβαια ο τεχνικός της Λεβερκούζεν δεν έχει αποφασίσει τίποτα, με την παραμονή του στην Μπάγερ να μην έχει αποκλειστεί.

