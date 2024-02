Ο άλλοτε παίκτης της Άρσεναλ, Αλεξάντερ Λακαζέτ, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από την Premier League που οδηγείται στην αποτοξίνωση εξαιτίας των μπαλονιών γέλιου, του ναρκωτικού που... σαρώνει την Αγγλία.

Στον «χαμό» των περίφημων μπαλονιών γέλιου ζει η Αγγλία. Τα μπαλόνια γέλιου αποτελούν ένα εκ των πιο... σύγχρονων ναρκωτικών, αν και μόλις πριν λίγο καιρό κατοχυρώθηκαν ως παράνομη ουσία. Πρόκειται για μπαλόνια που γεμίζονται με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως αέριο γέλιου. Οι χρήστες το εισπνέουν και... ευθυμούν, αφού η ουσία τους προκαλεί ένα «γλυκό» αίσθημα χαράς, σαν μεθύσι.

Από τον... χορό μάλιστα, δεν έχουν λείψει και οι ποδοσφαιριστές, αφού η φημολογία θέλει μια σειρά από - πρώην και νυν - παίκτες της Premier League να είναι εθισμένοι στη συγκεκριμένη συνήθεια και ουσία!

