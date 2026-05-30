Ο Λουίς Ενρίκε, ενόψει του τελικού του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, επέμεινε ότι η ομάδα του δεν είναι το φαβορί για την υπεράσπιση του τίτλου.

Η μεγάλη μέρα έφτασε! Η Παρί Σεν Ζερμέν θα βρέθει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, η οποία με τη σειρά της έφτασε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, σημείωσε ότι οι τελικοί τείνουν να είναι κλειστοί και πως ο αγώνας περσι κόντρα στην Ίντερ (5-0) ήταν η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, ενώ παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του, σε αντίθεση με πέρσι, δεν είναι το μεγάλο φαβορί.

«Οι τελικοί είναι πάντα δύσκολα παιχνίδια, η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική, κυριαρχήσαμε εναντίον της Ίντερ. Στον τελικό όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί και, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, για εμάς ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Θα είναι πολύ δύσκολη η απόφαση».

«Θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τα 90 λεπτά, αλλά και να τα απολαύσουμε. Υπάρχουν κύματα έντασης, αλλά το θέμα είναι επίσης να ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε αυτό το άγχος».

🚨Luis Enrique 🗣️ : « Il n'y a pas de favori dans une finale ! »



Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε ακόμη, ότι η σύγκρουση μεταξύ του αγωνιστικού στυλ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ δεν είναι τόσο εμφανής όσο την παρουσιάζουν κάποιοι, παρά την απόκλιση στα στατιστικά στοιχεία των ομάδων.

«Θα έλεγα ότι αντί για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, πρόκειται για δύο παρόμοιες προσεγγίσεις αλλά με διαφορετικές τακτικές, επειδή είναι μια ομάδα που σκοράρει επίσης γκολ, και είμαστε μια ομάδα που αμύνεται επίσης καλά, αλλά το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους».

Οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο, όπως ακριβώς και η Παρί Σεν Ζερμέν δεν το είχε κάνει μέχρι την περασμένη σεζόν, κάτι που ο Ενρίκε πιστεύει πως θα δώσει κίνητρο στην ομάδα του Αρτέτα.

«Είναι ισχυρό (κίνητρο). Αλλά ξέρετε πόσο δυνατό είναι να προσπαθείς να κερδίσεις το δεύτερο συνεχόμενο Champions League; Είναι μεγαλύτερο! Είναι σημαντικό να ξέρεις πώς να χειριστείς έναν τελικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα επιστρέψεις ξανά σε έναν τέτοιο».

Ο 56χρόνος προπονητής αποκάλυψε επίσης πως η ευρωπαϊκή δόξα ήταν ο λόγος που ήρθε στην ομάδα του Παρισίου, λέγοντας ότι: «Αυτός ήταν ο στόχος μου, ο στόχος του συλλόγου, ο στόχος του αθλητικού διευθυντή, ήταν στο πλάνο. Ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο το πετύχαμε... αξίζαμε να κερδίσουμε το τελευταίο Champions League, ήμασταν η καλύτερη ομάδα».

«Είναι πιο εύκολο όταν έχεις τις δυνατότητες που έχουμε εμείς ως προπονητής, τις εγκαταστάσεις του συλλόγου και το επίπεδο των παικτών που έχω για να πετύχω αυτούς τους στόχους. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε το μέλλον, το μέλλον είναι να κερδίσουμε αύριο ένα ακόμη σημαντικό τρόπαιο».

Αναφορικά με τους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα του, ο Ενρίκε επιβεβαίωσε ότι οι Αχράφ Χακίμι και Νούνο Μέντες είναι πλήρως έτοιμοι για τον αγώνα, ενώ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ δήλωσε ότι έχει αναρρώσει από το πρόβλημα στη γάμπα που τον ταλαιπωρούσε.