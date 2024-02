Πιο... γεμάτο και «καυτό» από ποτέ θα είναι το πανέτοιμο, ανακαινισμένο «Άνφιλντ» στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ κόντρα στην Μπέρνλι το Σάββατο (10/02).

Είναι ήδη μια από τις πιο επιβλητικές έδρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, μα πλέον το «Άνφιλντ» ετοιμάζεται να αλλάξει για τα καλά επίπεδο! Μετά από καιρό και διάφορα σκαμπανεβάσματα, οι εργασίες στο πάνω διάζωμα της θρυλικής έδρας της Λίβερπουλ ολοκληρώθηκαν στο 100%. Αυτό σημαίνει πως η χωρητικότητα του σταδίου έφτασε τις 61.000!

Liverpool FC continues to work at pace towards the completion of the new Anfield Road Stand: