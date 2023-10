Σύμφωνα με τον CEO της Λίβερπουλ, Μπίλι Χόγκαν τα έργα για την επέκταση του Άνφιλντ θα καθυστερήσουν να ολοκληρωθούν κι έτσι το πάνω διάζωμα του γηπέδου δεν θα ανοίξει πριν το 2024.

Η Λίβερπουλ προχώρησε μέσω επίσημης δήλωσης του CEO της, Μπίλι Χόγκαν στην ενημέρωση των οπαδών της για την καθυστέρηση που υπάρχει στα έργα για την επέκταση του «Άνφιλντ».

Το πισωγύρισμα που υπήρξε θα διατηρήσει κλειστό το πάνω διάζωμα του γηπέδου μέχρι και τις αρχές του 2024, παρ' ότι το αρχικό πλάνο ήταν οι «Ρεντς» να δώσουν το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι για την φετινή σεζόν στο νέο μεγαλύτερο «Άνφιλντ», όμως αυτό κατέστη δυνατό λόγω προβλημάτων που υπήρξαν, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος πως η κύρια κατασκευάστρια εταιρεία του έργου, Buckingham Group, μπήκε σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης.

Ο CEO της ομάδας, Μπίλι Χόγκαν τόνισε πως είναι αρκετά απογοητευμένος που έπρεπε να μεταφέρει τα νέα αυτά και ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς που επηρεάζονται από την εξέλιξη αυτή.

Αυτό γιατί είχαν πουληθεί κάποια εισιτήρια για το πάνω διάζωμα του γηπέδου για το εντός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον και κάποια ακόμα εντός έδρας ματς.

Liverpool FC chief executive officer Billy Hogan has today provided an update for supporters on the status of the ongoing Anfield Road Stand expansion project: